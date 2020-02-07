Kommersant: Sahip olunan vatandaşlıktan çıkmadan Rusya vatandaşlığı alınabilecek

Kommersant gazetesinin hükümetin hazırladığı vatandaşlıkla ilgili kanunda yapılan düzenlemelere dayandırdığı haberine göre, yabancıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştırılacak.

Düzenlemeyi geçen yıl mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla kurulan çalışma grubu hazırlıyor. Düzenlemeyle Rusya’ya 5 ilâ 10 milyon yeni vatandaşın çekilmesi amaçlanıyor.

Yapılacak değişiklikle, yasadaki Rusya vatandaşlığı almak isterken mevcut vatandaşlığından çıkması zorunluluğunun kaldırılması bekleniyor. Kremlin’in onayının alınmasının ardından düzenleme Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’ya gönderilecek.

‘Baharda konuyu kapatmayı düşünüyoruz’

Konuyla ilgili konuşan Duma Başkan Yardımcısı Pyotr Tolstoy, “İsteyen herkesin Rusya vatandaşı olabilmesi için bahar oturumunda konuyu kapatmayı düşünüyoruz. Buna göre, Rusya ne yapacak? Vatandaşlarını koruyacak” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yaz Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin vatandaşlarına Rusya vatandaşlığı verilmesi prosedürlerini kolaylaştırmıştı. Bununla birlikte başka bir ülkede yaşayan ancak Rusya ile bağlantısı olduğunu düşünen kişilere de vatandaşlık verme olasılığı gündeme gelmişti.

‘Duma’ya bu ay sunulacak’

Duma’nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Komitesi Başkanı Leonid Kalaşnikov, “Tasarıyı tüm yurttaşlarımız bekliyor. Şubat ayında kesinlikle Duma’ya sunulacak. FSB ve devlet başkanlığı idaresi hemfikir” dedi.

‘Almanya’dan gelmek, ama kapıyı tamamen kapatmak istemeyenler var’

Birleşik Rusya partisinden milletvekili Konstantin Zatulin ise “Bu adım yurtdışındaki diasporaya pasaport verilmesi imkânı yaratacak. Zamanında Rusya ve Kazakistan’dan ayrılan Almanlardan tarafımıza gelen başvurular var. Almanya’da oldukça kalabalıklar, ancak orada olup biten her şeyden hoşnut değiller. Dönmek istiyorlar, ancak Almanya’nın kapısını da tamamen kapatmak istemiyorlar. Rusya vatandaşı olmak istiyorlar, ancak Almanya vatandaşlığını kaybetmek istemiyorlar” ifadelerini kullandı.