Lavrov'dan 40 bin askerli NATO tatbikatı hakkında açıklama: Karşılık vereceğiz

Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'ya demeç veren Lavrov, Moskova'nın NATO tarafından düzenleyecek Defender Europe 2020 tatbikatına nasıl yaklaştığı sorusu karşısında "Elbette karşılık vereceğiz. Büyük endişe yaratan bu süreçleri görmezden gelemeyiz ancak gereksiz risk oluşturmayacak şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

NATO-AB işbirliği bağlamında 'askeri Schengen' teriminin geliştirildiğini ve NATO tatbikatlarına tarafsız ülkelerin çekildiğinin altını çizen Lavrov, "Bu, İttifak'ın doğu sınırlarına kadar tüm nakliye hatlarının modernizasyonunu öngörüyor. Böylece her türlü büyük askeri teçhizat Doğu'ya kadar sorunsuz bir gidebilecek. Sanırım sadece bu bile, bu tür oyunların yarattığı tehlikeyi anlamak için yeterli. Buna elbette yanıt vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Tamamen gayrimeşru olarak nitelendirdiği bu tatbikatların sorumlularının gerilimi daha da tırmandırmak için Rusya'nın cevabi eylemde bulunmasını beklediğinin altını çizen Lavrov, "Ancak NATO'luların güvenliğimize yönelik oluşturduğu tehditlere yanıt olarak attığımız adımları sadece kendi topraklarımızda atıyoruz. ABD'nin nükleer silahlarının aksine, Rusya'nın tüm nükleer silahları kendi topraklarımızda yer alıyor" diye ekledi.

Defender Europe 2020, ABD'nin Avrupa'da son 25 yılda gerçekleştireceği en büyük tatbikat olacak. Rus basınına konuşan bir kaynak, bunun ABD komutasında düzenlenecek bir ABD tatbikatı olacağını söyledi. Tatbikata katılacak 17 müttefik ülke ise, lojistik ve birliklerin koordinasyonunda sorumlu ast rollerde yer alacak. Almanya merkezli gerçekleştirilecek tatbikatın bir kısmı, Rusya sınırlarındaki Polonya ve Baltık ülkeleri dahil 10 ülkede yapılacak. Tatbikata toplam 37 bin askerin katılması bekleniyor.