Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara nasıl çıkarılacağını açıkladı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rus ve Türk liderler tarafından belirlenen iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefine ulaşmak için yeni pazarlar arama, endüstriyel işbirliği ve ortak üretimin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Sputnike konuşan, “Geçenlerde Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Rus-Türk İş Konseyi’nin yeni eşbaşkanıyla görüştüm. O ve yanında bulunan konsey üyeleriyle yaptığımız görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki yıldır 25 milyar dolar civarında olduğunu konuştuk. Muhtemelen, mevcut koordinat sisteminde ulaşabileceğimiz miktar budur” dedi.

Yerhov, Rusya-Türkiye arasındaki ticaretin üç yıl önceki birçok özel sorununun artık gündemden düştüğü ve çözüme kavuştuğunu ve bunun üst düzey çabalardan çok, çalışan ikili mekanizmalar çerçevesinde çözüldüğünü kaydetti.

Yerhov konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “100 milyar dolara gelince, bu ulaşılabilecek bir hedef. Rakamlarda somutlaşan bir hayal de diyebilirsiniz, aynı zamanda iki liderin hayali. Reel mi? Muhtemelen evet. Ancak bunun için yeni fırsatlar, yeni pazarlar aramak, endüstriyel işbirliği ve ortak üretimi geliştirmek, ilerici yenilikler getirmek, potansiyelin olduğu yerlerde bölgelerarası ilişkiler kurmak gerekiyor. Bunlar henüz yapılmadı.”