Rusya: Batılı güçler Suriye'deki teröristler sıkıştığı zaman BM'yi acil toplantıya çağırıyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Suriye'deki teröristler için ne zaman tehdit oluşsa Batılı ülkelerin BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdığını vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD, Fransa ve İngiltere'nin talebi üzerine Suriye'nin kuzeybatısındaki durumun istişare edilmesi için dün acil olarak toplandı.

Toplantıda konuşan Nebenzya, "Acil toplantıların bilindik bir özelliği var. Ne tesadüftür ki, Suriye'deki teröristler ne zaman tehdit altında olsa ve Suriye hükümeti ulusal topraklarında kontrolü sağlasa bu toplantılar düzenleniyor" dedi.

Nebenzya, bu teröristlerin BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist kabul edildiğinin ve burada egemen Suriye topraklarının söz konusu olduğunun altını çizerek, bazı BMGK üyelerinin ölen Suriyelilerle ilgili verileri önemsemediklerini ve onları 'yanlış Suriyeliler' olarak gördüklerini kaydetti.

Batılı temsilcilerin Suriye ve Rusya'yı İdlib'de rastgele saldırılar düzenlemekle suçlamasına yanıt veren Nebenzya, Rusya'nın İdlib'deki eylemlerinin orantılı ve hedef odaklı olduğunu ifade etti.