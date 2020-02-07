Rusya’da helikopter kazası: Duma milletvekili hayatını kaybetti

Biri pilot üç kişinin Bell tipi özel helikopter, Tataristan’ın Laiş ilçesinde sert iniş yaptı. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Ayrat Hayrullin hayatını kaybederken diğer iki kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Первые кадры с места крушения вертолета депутата Хайруллина https://t.co/C9I4r3zXpD pic.twitter.com/QsyDpZMFSz — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 7, 2020

​Olay, Tataristan’ın başkenti Kazan’a 30 kilometre mesafede yaşandı.

Duma Başkan Yardımcısı Sergey Neverov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, kazada Rus milletvekili Hayrullin’in öldüğünü doğruladı.

Rusya Federal Havacılık Ajansı, ön belirlemelere göre helikopter kötü hava koşulları yüzünden yere çakıldı. Olayın araştırılması için özel komisyon kuruldu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, helikopterin Alekseyev ilçesinin Levaşevo köyünden Laiş ilçesinin Matyşino köyüne uçarken kaza yaptığını bildirdi.

Helikopterin özel bir şirkete ait olduğu belirtildi.

Birleşik Rusya Partisi milletvekili olan Hayrullin, Duma’nın Tarım Komitesi Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyordu.