Edward Snowden, Rusya'dan oturma izninin uzatılmasını talep etti

ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran ve 7 yıldır Rusya'da ikamet eden Edward Snowden, Rus hükümetinden oturma izninin birkaç yıl daha uzatılması yönünde talepte bulundu.

ABD'li ifşaatçı Edward Snowden'in avukatı Anatoliy Kuçerena, Snowden'i ABD'den kaçtığından beri neredeyse yedi yıldır ikamet ettiği Rusya'dan ayrılmayacağını söyledi.

Kuçerena, yaptığı açıklamada "Edward'ın isteği üzerine, oturma iznini uzatmak için Federal Göç İdaresi'ne gerekli belgeleri hazırlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kuçerena, Snowden'in 'birkaç yıl daha' Rusya'da kalmak istediğini kaydetti. Avukat, Snowden'in iyi durumda olduğunu, çalışmalarına devam ettiğini ve eşinin de onun yanında olduğunu sözlerine ekledi.

2013 yılında ABD’nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran Snowden, hiçbir şeyi tek başına yapmadığını, gazetecilerle birlikte çalışarak çalışmalarını gerçekleştirdiğini açıklamıştı.