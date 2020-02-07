Lavrov: Venezüella’da iktidarı zorla değiştirme senaryoları kesinlikle kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezüella’da iktidarı devirme senaryolarının katiyen kabul edilemez olduğunu, bu girişimlerin uluslararası topluluk tarafından kınanması için aktif olarak çaba göstereceklerini belirtti.

Venezüella’da bulunan Lavrov, yerel politikacılarla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Maalesef Venezüella etrafında gelişen kriz, ilan edildiği gibi meşru hükümeti devirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı kampanya başlatma çabalarından kaynaklanıyor. Bu amaçla, kampanya organizatörlerinin söylediği gibi güç kullanma dahil tüm opsiyonlar devreye sokuldu. Bu tür senaryoların kesinlikle kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz ve uluslararası topluluk tarafından kınanması için aktif olarak çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Özellikle ABD’nin tek taraflı yaptırımlarının Venezüella’daki sosyal ve insani projelerinin hayata geçirilmesine olumsuz etki yapmasının çirkin olduğunu vurgulayan Lavrov, ABD’nin en son bankacılık sektörüne uyguladığı yaptırımlarla Venezüella’nın İspanya ile ortak projeler üzerinden hayata geçirilen kanser hastalarını tedavi programını engellediğini hatırlattı.

Venezüella Ulusal Meclisi’ne bu yıl yapılacak seçimlerin, radikal muhalefet için kendilerini ülkenin siyasi yaşamındaki gelecekten mahrum etmemek için tek fırsat olduğunu kaydeden Lavrov, “Hangi politikacıların ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabileceklerine yalnızca halk karar verebilir” dedi.

Lavrov, “Diğer tüm ülkeler gibi Venezüella’nın da bağımsız, politik olarak istikrarlı ve başarıyla gelişen bir ülke olmasıyla ilgileniyoruz” diye ekledi.