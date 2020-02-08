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14:29 08 Şubat 2020
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro

    Lavrov: Venezüella’da yönetimin devrilmesi çabaları kabul edilemez, savunma alanında işbirliğimizi geliştireceğiz

    © Sputnik / Magda Gibelli
    Rusya
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    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (212)
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptıkları görüşmenin ardından verilen basın toplantısında, Venezüella’daki meşru yönetimin devrilmesine yönelik çabaları kabul edilemez gördüklerini ifade etti. Lavrov, savunma alanındaki işbirliğini arttıracaklarını da ekledi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptıkları görüşmenin ardından verilen basın toplantısında, Venezüella’daki meşru yönetimin devrilmesine yönelik çabaları kabul edilemez gördüklerini ifade etti. Lavrov, savunma alanındaki işbirliğini arttıracaklarını da ekledi.

    Latin Amerika turu kapsamında Maduro ile bir araya gelen Lavrov, görüşmenin ardından verilen basın toplantısında Moskova’nın Venezüella’daki yönetimin devrilmesi çabalarını ‘kabul edilemez’ olduğunu düşündüğünü ifade etti.

    ABD Hazine Bakanlığı
    © Fotoğraf : Twitter
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    ABD’nin Venezüella’ya yönelik yaptırımların ülkedeki durumu zayıflatmaya yönelik olduğunu belirten Lavrov, “Venezüella’nın bağımsızlığına saygı duyduğumuzu, ABD ve beraberindekilerin uyguladığı yasadışı baskı karşısında Venezüella yönetimi ve halkı ile dayanışma içinde olduğumuzu vurguladık” dedi.

    ‘Ulusal Meclis seçimleri radikallerin Venezüella siyasetinde bir gelecek için tek seçeneği’

    Lavrov, görüşmede Maduro ve Venezüella yönetimine ulusal diyaloğun sağlanması konusunda tam destek verdiklerini ifade ettiğini de ekledi.

    Lavrov, “Ulusal Seçim Konseyi’nin yeni üyelerinin onaylanması ve 2020’deki Ulusal Meclis seçimleri hazırlığı için ortak bir yaklaşım sağlamanızı umuyoruz. Bu seçimler radikallerin Venezüella siyasetinde kendilerini bir gelecekten mahrum bırakmamak için tek seçeneği” dedi.

    ‘Ekonomik ve beşeri alanda işbirliğimizi geliştireceğiz’

    Lavrov’a göre, Rusya ve Venezüella uluslararası toplumdaki eylemleri konusunda koordinasyonu güçlendirmek ve ABD’nin yasadışı yaptırımları karşısında ekonomik ve beşeri alanda ilişkilerini daha da geliştirmek konusunda anlaştı.

    © AP Photo / Matias Delacroix
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    Rusya ile Venezüella arasındaki ticaret ve ekonomi alanında işbirliğine yönelik hükümetlerarası komisyon da mayıs ayında bir araya gelecek.

    Venezüella’ya yönelik dış tehditlere karşı, Moskova ile Caracas arasındaki savunma alanındaki işbirliği de geliştirilecek.

    ‘Maduro’nun 9 Mayıs’ta Moskova’ya gelmesi için sabırsızlanıyoruz’

    Juan Guaido
    © AFP 2019 / Yuri Cortez
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    “Devlet Başkanı Maduro’nun 9 Mayıs’ta Büyük Vatan Savaşı’ndaki Zafer’in 75. yıldönümü kutlamaları için Moskova’daki törene gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” diyen Lavrov, mart ayında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75 yılını dolduracak olmasını da kutlamak konusunda anlaştıklarını ifade etti.

    ‘Maduro, Venezüella’nın demokrasi ve barış yolundan gideceğini söyledi’ 

    Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez de, Maduro’nun Lavrov’la yaptığı görüşmeye ilişkin, “Maduro, devlet başkanı olarak bugün bir kez daha Venezüella’nın emperyalist baskıyı ve yasadışı yaptırımları reddettiğini ifade etti. Maduro, Venezüella’nın demokrasi ve barış yolundan gideceğini bir kez daha doğruladı” dedi.

    Maduro: Rusya, yeni bir dünyanın inşa edilmesinde önemli rol oynuyor

    Maduro ise görüşmenin ardından Twitter’dan yaptığı açıklamada, Rusya’nın saygı üzerine kurulu yeri bir dünya inşa edilmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

     

    Venezüella Dışişleri Bakanı’ndan Rusça teşekkür

    Öte yandan Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Lavrov’a ülkesini ziyaret ettiği için Rusça teşekkür etti ve “Bolshoye spasibo” ifadesini kullandı.

    Twitter’da açıklama yapan Arreaza, ‘kardeşimiz’ dediği Lavrov tarafından gerçekleştirilen ziyareti ‘olağanüstü’ olarak nitelendirdi.

    Lavrov’un Caracas ziyareti, üç günlük Latin Amerika turunun son ayağıydı. Venezüella öncesine Lavrov, Küba’ya ve Meksika’ya gitti.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (212)

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    Etiketler:
    ABD, Nicolas Maduro, Sergey Lavrov, Venezüella, Rusya
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