Lavrov: Venezüella’da yönetimin devrilmesi çabaları kabul edilemez, savunma alanında işbirliğimizi geliştireceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptıkları görüşmenin ardından verilen basın toplantısında, Venezüella’daki meşru yönetimin devrilmesine yönelik çabaları kabul edilemez gördüklerini ifade etti. Lavrov, savunma alanındaki işbirliğini arttıracaklarını da ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptıkları görüşmenin ardından verilen basın toplantısında, Venezüella’daki meşru yönetimin devrilmesine yönelik çabaları kabul edilemez gördüklerini ifade etti. Lavrov, savunma alanındaki işbirliğini arttıracaklarını da ekledi.

Latin Amerika turu kapsamında Maduro ile bir araya gelen Lavrov, görüşmenin ardından verilen basın toplantısında Moskova’nın Venezüella’daki yönetimin devrilmesi çabalarını ‘kabul edilemez’ olduğunu düşündüğünü ifade etti.

‘Ulusal Meclis seçimleri radikallerin Venezüella siyasetinde bir gelecek için tek seçeneği’

ABD’nin Venezüella’ya yönelik yaptırımların ülkedeki durumu zayıflatmaya yönelik olduğunu belirten Lavrov, “Venezüella’nın bağımsızlığına saygı duyduğumuzu, ABD ve beraberindekilerin uyguladığı yasadışı baskı karşısında Venezüella yönetimi ve halkı ile dayanışma içinde olduğumuzu vurguladık” dedi.

Lavrov, görüşmede Maduro ve Venezüella yönetimine ulusal diyaloğun sağlanması konusunda tam destek verdiklerini ifade ettiğini de ekledi.

Lavrov, “Ulusal Seçim Konseyi’nin yeni üyelerinin onaylanması ve 2020’deki Ulusal Meclis seçimleri hazırlığı için ortak bir yaklaşım sağlamanızı umuyoruz. Bu seçimler radikallerin Venezüella siyasetinde kendilerini bir gelecekten mahrum bırakmamak için tek seçeneği” dedi.

‘Ekonomik ve beşeri alanda işbirliğimizi geliştireceğiz’

Lavrov’a göre, Rusya ve Venezüella uluslararası toplumdaki eylemleri konusunda koordinasyonu güçlendirmek ve ABD’nin yasadışı yaptırımları karşısında ekonomik ve beşeri alanda ilişkilerini daha da geliştirmek konusunda anlaştı.

Rusya ile Venezüella arasındaki ticaret ve ekonomi alanında işbirliğine yönelik hükümetlerarası komisyon da mayıs ayında bir araya gelecek.

Venezüella’ya yönelik dış tehditlere karşı, Moskova ile Caracas arasındaki savunma alanındaki işbirliği de geliştirilecek.

‘Maduro’nun 9 Mayıs’ta Moskova’ya gelmesi için sabırsızlanıyoruz’

‘Maduro, Venezüella’nın demokrasi ve barış yolundan gideceğini söyledi’

“Devlet Başkanı Maduro’nun 9 Mayıs’ta Büyük Vatan Savaşı’ndaki Zafer’in 75. yıldönümü kutlamaları için Moskova’daki törene gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” diyen Lavrov, mart ayında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75 yılını dolduracak olmasını da kutlamak konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez de, Maduro’nun Lavrov’la yaptığı görüşmeye ilişkin, “Maduro, devlet başkanı olarak bugün bir kez daha Venezüella’nın emperyalist baskıyı ve yasadışı yaptırımları reddettiğini ifade etti. Maduro, Venezüella’nın demokrasi ve barış yolundan gideceğini bir kez daha doğruladı” dedi.

Maduro: Rusya, yeni bir dünyanın inşa edilmesinde önemli rol oynuyor

Maduro ise görüşmenin ardından Twitter’dan yaptığı açıklamada, Rusya’nın saygı üzerine kurulu yeri bir dünya inşa edilmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Envié con el canciller ruso Serguéi Lavrov, un caluroso mensaje de amistad y solidaridad al valeroso pueblo de Rusia y a nuestro hermano presidente Vladímir Putin. Resalto el importante papel que juega la Federación de Rusia en la construcción de un nuevo mundo de respeto y Paz. pic.twitter.com/TXqbkPPYX2 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 7, 2020

Venezüella Dışişleri Bakanı’ndan Rusça teşekkür

Öte yandan Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Lavrov’a ülkesini ziyaret ettiği için Rusça teşekkür etti ve “Bolshoye spasibo” ifadesini kullandı.

Twitter’da açıklama yapan Arreaza, ‘kardeşimiz’ dediği Lavrov tarafından gerçekleştirilen ziyareti ‘olağanüstü’ olarak nitelendirdi.

Extraordinaria visita del hermano Canciller de Rusia Serguéi Lavrov a Venezuela. Revisamos con detalle nuestra asociación estratégica bilateral y nuestra coordinación para defender el multilateralismo y la Carta de las Naciones Unidas. Bol'shoye spasibo!! pic.twitter.com/Ra1LURulBc — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) February 7, 2020

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Lavrov’un Caracas ziyareti, üç günlük Latin Amerika turunun son ayağıydı. Venezüella öncesine Lavrov, Küba’ya ve Meksika’ya gitti.