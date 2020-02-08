Putin ile Lukaşenko, Soçi’de hokey oynadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte Soçi’de hokey oynadı.

Soçi’de bir araya gelen Putin ve Lukaşenko, görüşmelere bir ara verip buz pistinde hünerlerini gösterdi.

İki lider de beyaz takımda oynadı. Putin 11 numaralı formasıyla takım kaptanı olurken Lukaşenko 01 numaralı formayı giydi. Lukaşenko’nun oğlu Nikolay da maçta onlara eşlik etti.

Maçta Putin ve Lukaşenko’nun takımı 13:4 skorla galibiyet elde etti.

Maç sonrasında liderler genişletilmiş formatta görüşmelere devam etti.

Liderler ikili işbirliği ile ilgili konuları ele aldı.