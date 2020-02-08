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    Rusya bayrağı renklerinde bir Kırım haritası

    Kırım Tatarları: Türkiye’yi ‘Kırım’ın ilhakına son vermeye' çekme girişimleri soytarılık

    © AFP 2019 / Vasiliy Maksimov
    Rusya
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    Kırım Tatarları Bölgesel Ulusal-Kültürel Özerklik Başkanı Eyvaz Umerov, Ukraynalı politikacıların Türkiye’yi ‘Kırım’ın ilhakına’ son vermeye çekme girişimlerinde bulunduklarına dair açıklamalarını soytarılık olarak nitelendirdi.

    Umerov, Ukraynalı milletvekili ve Kırım-Tatar Meclisi lideri Mustafa Cemilev’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kırım’ın Rusya tarafından ‘ilhakına son verilmesi’ için bir müzakere platformu kurulmasının teklif edildiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.

    Umerov, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Ukrayna’ya gelmesinin ardından açıklamalar birbiri ardına sıralandı. Cemilev’i bizzat tanıyan biri olarak, böyle bir şey konuşmadıklarına eminim. Yine para dilenmiş ve Ukrayna yönetimi hakkında onları siyasi yaşamın bir kenarına attıklarına dair şikayette bulunmuştur. Ne Cemilev’in açıklamalarına dair ne de görüşmelere dair Ankara’dan bir yorum geliyor. Çünkü tüm bunlar soytarılıktan ibaret” ifadelerini kullandı.

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    Umerov, daha önceki örneklerin Meclis temsilcilerinin canlarının istediklerini söyleyebildiklerini gösterdiğini ifade etti.

    Balbek: Cemilev’in sözleri siyasi faaliyetleri gibi boş

    Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Kırım milletvekili Ruslan Balbek ise Cemilev’in Türkiye’den finansal destek almak için Kırım konusunu kullandığını ifade etti.

    Balbek, “Hiçbir ülke Meclis’in, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’nin hatta Washington’ın sempatisini kazanmak uğruna Kırım’ın ‘ilhakına son verme’ yoluna başvurmaz” dedi.

    Balbek, Cemilev’in sözlerinin yalnızca bazı ‘hakiki’ vatanseverlere hitap edeceğini, ancak siyasi ve toplumsal faaliyetleri gibi boş olduğunu ifade etti.

    Ukraynalı milletvekili ve Kırım-Tatar Meclisi lideri Mustafa Cemilev, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada Meclis temsilcilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini belirtmişti. Cemilev’e göre, Kırım’ın ‘ilhakına son verilmesi’ için bir müzakere platformu kurulması yönünde konuşulmuştu. Erdoğan’a Türkiye’nin öncü bir pozisyon alacağı platformun kurulması teklif edilmişti.

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    Etiketler:
    Vladimir Zelenskiy, Ruslan Balbek, Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Tatarlar, tatar, Türkiye, Kırım
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