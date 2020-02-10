Rossiya-1: Suriye Milli Ordusu, Suriye ve Türkiye orduları arasında bir çatışmayı kışkırtmak istiyordu

Suriye Milli Ordusu’ndan (SMO) radikallerin, Suriye ve Türkiye orduları arasında İdlib’de bir çatışmayı provoke etmek istedikleri ileri sürüldü. Grubun üyelerinin Türk askerlerini kendilerine siper ettikleri de belirtildi.

Rossiya-1 televizyonundaki 'Vesti Nedeli' programında Suriye ordusunun kurtardığı, İdlib’de M4 ve M5 karayollarının geçtiği önemli bir nokta olan Serakib kenti gösterildi. Kısa süre önce Özgür Suriye Ordusu’nun elinde bulunan kentte çok sayıda infilak etmemiş patlayıcı ve patlayıcı döşenmiş nokta bulunuyor.

Programda yayınlanan bir röportajda "Radikal grup üyeleri Türkiye’nin bölgedeki varlığını Suriye hükümet güçlerine saldırmak için kullanıyordu. Radikaller Türk askerlerini kendilerine siper ediyor, ayrıca Şam ve Ankara arasında yeni bir çatışmayı kışkırtmayı umuyordu" ifadeleri kullanıldı.

Videoya göre, militanlar Serakib’deki okul ve cami gibi kamusal yapıları karargâh ve silah deposu olarak kullanıyor, daha sonra da Suriye ve Rusya askerlerinin bu sivil yapıları bombardımana tutmakla suçlanmasını amaçlıyordu.