Rus kökenli Ukraynalı olduğunu söyleyen Poklonskaya, genetik test yaptırmak istiyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Kırımlı milletvekili ve eski Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, geçmişinin ve genetik kökeninin araştırılması amacıyla genetik test sipariş ettiğini belirtti.

Facebook sayfasından konuyla ilgili açıklama yapan Poklonskaya, geçmişinin ve genetik kökeninin araştırılması için Moskova’daki kliniklerden birinden genetik test talebinde bulunduğunu ifade etti.

Kısa süre önce ‘Rus kökenli Ukraynalı’ olduğunu açıkladığını ve bunun kamu tartışmalarına yol açtığını söyleyen Poklonskaya, şöyle konuştu:

“Hakkımdaki söylentileri ortadan kaldırmaya karar verdim ve Moskova'daki kliniklerden birine genetik test siparişi verdim. Bu insanın geçmişi ve genetik kökeni ile ilgili bir araştırma. DNA insan hakkındaki tüm bilgileri itinayla muhafaza ediyor, aynı ‘tüm hamlelerin kayıtlı olduğu’ savcılık arşivi gibi. Pek yakında başlıca bulmaca açıklığa kavuşmuş olacak.”

Kendi atalarıyla gurur duyduğunu vurgulayan Poklonskaya, “Şimdi içimde kimlerin kanlarının karıştığını öğrenmiş olacağız” ifadelerini kullandı.