Rus Dışişleri: Rusya ile Türkiye'nin enerji alanındaki işbirliği potansiyeli yüksek seviyede

Rusya Dışişleri Bakanlığı 4. Avrupa Dairesi Direktörü Yuriy Pilipson, Rusya ile Türkiye'nin enerji alanındaki işbirliği potansiyelinin yüksek seviyede olduğunu ifade etti.

Sputnik'e demeç veren Pilipson, özel sektörün farklı enerji projelerine büyük ilgi gösterdiğine dikkat çekerek Rusya ile Türkiye'nin enerji alanındaki işbirliği potansiyelinin tükenmekten uzak olduğunu vurguladı. Pilipson, iki ülkenin bu alanda yeni önemli sonuç elde edeceğinden emin olduğunu kaydetti.

TürkAkım doğalgaz boru hattı için ocak ayında düzenlenen açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tür projelerin Rusya ile Türkiye arasındaki örnek teşkil eden işbirliği temelinde inşa edildiğini söylediğini anımsatan Pilipson, "İkili ilişkilerin çerçevesi dışına çıkan ve birçok Avrupalı ülkenin özlemlerine yanıt veren TürkAkım, küresel enerji güvenliğinin sağlanmasında temel unsurlardan biri oldu. Bu, her iki tarafın özverili çalışmalarının, ilişkileri planlı ve karşılıklı çıkarlara dayalı şekilde geliştirme iradesinin bir sonucu" ifadelerini kullandı.

Bu arada Pilipson, şu anda gündemde önde gelen ekonomi sektörlerinde işbirliğinin daha da ileriye taşınması için on yıllarca etkili olacak bir platform oluşturan Akkuyu nükleer güç santralinin bulunduğunu belirtti.

Rus Dışişleri yetkilisi, "Rus tarafı, Türk meslektaşların isteklerine uygun olarak santralin birinci güç ünitesinin inşasını Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümüne yetiştirmek için azami çaba sarf ediyor. İnşaat süreci tamamen şeffaf ilerliyor ve en sert güvenlik standartlarını karşılıyor. Rusya-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu başta olmak üzere, diğer seviyelerdeki enerji işbirliği kapsamında yürütülen çalışmalarda da tempo hiç düşmüyor" diye ekledi.