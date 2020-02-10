Lavrov: Rusya, Ukrayna ile karşılıklı büyükelçi atamasına karşı değil

Rossiyskaya Gazeta’ya konuşan Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ruysa ile karşılıklı büyükelçi atamalarını gündeme getirebileceği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Rus diplomat, Moskova’nın Ukrayna ile karşılıklı olarak yapılabilecek büyükelçi atamasına karşı gelmeyeceğini belirtti.

‘Moskova, Zelenskiy’in Ruysa ile büyükelçilerin atanması kararını destekler’

Rusya ve Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin Kiev’in girişimi ile askıya alındığına dikkat çeken Lavrov, Rus yetkililerin karşılıklı temasların yeniden başlamasına karşı gelmeyeceğini vurguladı.

Ukrayna’nın büyükelçisini çekip Rusya ile ilişkileri koparmakla tehdit ettiğini de hatırlatan Lavrov, ancak Moskova’nın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Ruysa ile büyükelçilerin atanmasına yönelik kararını destekleyeceğinin altını çizdi.

‘İki ülke arasındaki bağlar şimdiki koşullarda dahi devam ediyor’

Rusya ve Ukrayna’nın şu anki koşullarda dahi ekonomi, ulaştırma, insani meseleler ve aile bağları alanlarında birbirine bağlı olduklarını kaydeden Lavrov, hava ve demiryolu ulaşımına ve hatta normal iletişime getirilen kısıtlamaları eleştirdi:

“Birilerinin Kırım’a gitmesi, Ukraynalıların el sıkışılabilecek, hatta genel anlamda bir araya gelinebilecek kişilerin listesinden çıkarılmaları için yeterli oluyor. Bu bir vahşet, ultra ölçekli milliyetçi radikalizm.”

Rus diplomat, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko ile sadece bir kez, geçen aralıkta Paris’te düzenlenen Normandiya Dörtlüsü Zirvesi’nde bizzat karşılaştığını sözlerine ekledi.