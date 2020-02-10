Lavrov: START-3'ü ön koşulsuz olarak uzatmaya hazırız ancak ABD müzakerelerden kaçınıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3 Anlaşması) süresini hiçbir ön koşul olmadan uzatmaya hazır olduğunu ancak ABD'nin müzakerelerden kaçındığını ifade etti.

Sergey Lavrov, Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'ya verdiği demeçte 1 yıl sonra yürürlükten kalkacak olan nükleer silah alanındaki son anlaşma olan START-3 hakkında açıklamalarda bulundu.

Washington'un Moskova tarafından ön koşul ileri sürülebileceğine dair hiçbir endişesi bulunamayacağını belirten Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in START-3'ü hemen ve ön koşulsuz olarak uzatma önerisini birçok kez kamuoyu önünde dile getirdiğinin altını çizdi.

Anlaşmanın sona ermesine kısa süre kaldığını ve ABD, Rusya ile diğer ülkeler müzakere yapmayı kabul etse de bunun için yeterli zamanın bulunması gerektiğini söyleyen Lavrov şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar önemli bir konu hakkındaki müzakereler birkaç ay içinde tamamlanamaz. Bu nedenle süresi uzatılmış START-3 anlaşmasının sigorta olarak elimizin altında bulundurulması, Rusya ve ABD'nin siyasi itibarı için, hiç kimsenin bizleri stratejik istikrar alanındaki hukuki bağlayıcılığı olan bir anlaşmayı çökertmekle suçlayamaması için önem taşıyor. Tüm bunları ABD'lilere söylüyoruz ancak hala daha sessizliklerini koruyorlar."

Nükleer alanda mevcut tek anlaşma START-3

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021’de dolacak.

Putin ABD'yi uyarmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.