Kremlin: Putin ile Erdoğan bir görüşme yapabilir

Suriye hükümet güçlerinin İdlib'de açtığı ateş sonucu Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 5 Türk askerinin hayatını kaybetmesi, 5 askerin yaralanmasının ardından, Kremlin'den açıklama geldi. Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme yapılmasının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Suriye'nin İdlib vilayetinde Suriye ile Türkiye güçlerinin karşı karşıya gelmesi, bu kez 5 Türk askerinin hayatını kaybetmesi, 5 askerin yaralanmasına yol açarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yakın zamanda görüşme yapılması beklentisini yeniden gündeme getirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme yapılmasının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Günlük basın toplantısında iki liderin görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine, Peskov şöyle konuştu:

"Liderlerin görüşmesine ilişkin olarak, henüz somut bir plan yok ancak gerekli görüldüğünde bir görüşme yapılabilir."