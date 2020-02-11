Ryabkov: START-3'ün uzatılması için ABD'ye resmen teklifte bulunduk

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ryabkov, Rusya'nın ABD'ye geçen yılın sonunda START-3'ün süresini ön koşulsuz olarak uzatmaya hazır olduğuna dair diplomatik nota gönderdiğini belirtti.

Rusya'nın anlaşmanın süresini ön koşulsuz olarak uzatmaya hazır olduğunu en üst düzeyde birçok kez doğruladığının altını çizen Ryabkov, "Moskova ile Washington arasındaki iki taraflı anlaşmanın süresinin uzatılmasını birtakım koşullara bağlamanın uluslararası güvenlik açısından hem sorumsuzca bir tutum hem de tehlikeli olacağını düşünüyoruz" dedi.

Ryabkov, diplomatik notanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda daha önce yaptığı açıklamalara uygun olarak gönderildiğini ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada Moskova'nın START-3 Anlaşması'nın süresini hiçbir ön koşul olmadan uzatmaya hazır olduğunu ancak ABD'nin müzakerelerden kaçındığını ifade etmişti.

Nükleer alanda mevcut tek anlaşma START-3

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021’de dolacak.

Putin ABD'yi uyarmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.