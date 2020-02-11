Rusya’dan uydularından şikayetçi ABD’ye yanıt

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD’den uzay uydularının birbirine yaklaşmasıyla ilgili sinyaller aldıklarını, bu sinyallere yanıt hazırlığı yaptıklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bugünkü basın toplantısında, ABD Hava Kuvvetleri Uzay Komutanı General Jay Raymond’un, iki Rus uydusunun ABD’ye ait bir casus uydusunu ‘izlemesinden’ dolayı endişe duydukları ve bu uydular hakkındaki endişelerini diplomatik yollarla dile getirdikleri yönündeki ifadelerini değerlendirdi.

Ryabkov, ABD’nin son zamanlarda stratejik istikrar ve uluslararası güvenlik konularında Rusya’yı ihlal eden taraf olarak göstermeye çalıştığını kaydetti.

Sergey Ryabkov, ülkesinin oldukça uzun zamandır uzaya saldırı silahı yerleştirmeyi yasaklayacak uluslararası bir anlaşmanın yapılmasını girişiminde bulunduğu hatırlatarak, “Oysa Amerikalılar, her türlü aktivitemize çeşitli suçlamalar yönelterek engellemeye çalışıyor” dedi.

Rusya’nın hiçbir zaman bu konuda ABD ile diyalogdan kaçmadığını vurgulayan Ryabkov, “Biz gerçekten onlardan ilgili sinyaller aldık ve gereken işlemlerden geçirdikten sonra bu sinyallere yanıt veriyoruz” ifadesini kullandı.

Rus diplomat, uzay konusunun bugün gösterildiğinden çok daha büyük önem ve dikkat gerektirdiğini belirtti.