Rusya Çin'e iki milyon tıbbi maske gönderdi

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rusya’nın Çin’e insani yardım olarak 2 milyon tıbbi maske gönderdiğini belirtti.

Manturov, Çin’de başgösteren yeni tip koronavirüs zattüresi (NCP) salgını nedeniyle bu ülkeye insani yardım çerçevesinde 2 milyon maske gönderdiklerini kaydetti.

Rusya’da yayın yapan Kanal 1’e konuşan Manturov, “Rusya’da tıbbi maske konusunda sıkıntı yok. İnsani yardımın bir parçası olarak Çin’e 2 milyon maske gönderdik” dedi.

Manturov daha önce yaptığı açıklamada, Rusya’da günde 1.2 milyon adet maske üretildiğini ve gerektiğinde bu sayının 1.5 milyon adete çıkarılabileceğini belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs ile mücadelede kişisel korunma gereçleri ile antiviral ilaçların fiyatlarını fahiş biçimde arttıran eczanelerin lisanslarına el konulması çağrısında bulunmuştu.