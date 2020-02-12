Rusya ve Suriye'den İdlib'le ilgili ortak açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev ve Suriye Şehircilik ve Çevre Bakanı Hüseyin Mahluf’un imzaladığı açıklamada, "İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde durum hâlâ çok zor. Bölgede militanların terör eylemleri nedeniyle insani bir felaket yaşanması riski yüksek. Heyet Tahrir el Şam ve onunla bağlantılı oluşumların eylemlerini arttırması Rusya ve Suriye’nin bölgedeki gerginliği düşürmeye yönelik çabalarına engel oldu" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre, militanların saldırıları neticesinde sadece ocak ayında İdlib’de 150’den fazla Suriyeli sivil hayatını kaybetti.
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