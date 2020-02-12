Rusya’da koronavirüs tespit edilen iki kişi de iyileşmelerinin ardından taburcu edildi

Rusya’da koronavirüs tespit edilen Çin vatandaşı bir kişi, Çita’daki hastanede gördüğü tedavi ve iyileşmesinin ardından taburcu edildi. Böylece ülkede koronavirüs rastlanan iki kişi de iyileşmiş oldu.

Çita kentinin bağlı olduğu Zabaykalskiy Bölge Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi’nin başhekiminin yaptığı açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Çin vatandaşı Yong-Bin Wang, 26 Ocak’tan beri tedavi altındaydı. Hasta bu süreçte gerekli testlerden ve tedavi süreçlerinden geçti.

Yong-Bin'in artık tamamen sağlıklı olduğu ve hiçbir tehlike teşkil etmediği ifade edildi.

Yong-Bin'in eşi ve kızı, kendisiyle temasa girdikleri için 14 Şubat’ta hastaneye gelecek.

Rusya’da iki Çin vatandaşında koronavirüs tespit edilmişti. Diğer hasta da dün Tümen’de kaldığı hastaneden taburcu edildi.