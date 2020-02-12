Peskov: Türkiye'nin etkisiz hale getirmeyi taahhüt ettiği İdlib'deki teröristler Suriyeli ve Rus güçlere saldırıyor

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de Suriye yönetimi ile yaşanan çatışmalara değinerek "Askerlerimize yönelecek olası bir saldırıda Soçi mutabakatı sınırları dışında da rejimi her yerde vuracağız. İdlib’de, rejim ve Ruslar ile yine rejimle birlikte hareket eden güçlerin çoğu saldırılarının, teröristleri değil, doğrudan sivil halkı hedef aldığı gerçeğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, basın toplantısı sırasında Erdoğan'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Kremlin, taraflara belirli yükümlülükler yükleyen Soçi mutabakatlarına bağlılığını koruyor. Özellikle Türk tarafı, İdlib'de yoğun şekilde konuşlanan terör örgütlerinin etkisiz hale gelmesini sağlamayı taahhüt etmişti. Rus tarafı, bu örgütlerin İdlib'den Suriye ordusuna ve Rus askeri tesislerine saldırılar düzenlediğini üzülerek ifade eder" ifadelerini kullandı.

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