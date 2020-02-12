Peskov: Türkiye'nin etkisiz hale getirmeyi taahhüt ettiği İdlib'deki teröristler Suriyeli ve Rus güçlere saldırıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin İdlib'deki teröristleri etkisiz hale getirmeyi taahhüt ettiğini ancak teröristlerin Suriye ordusunu vurduğunu ve Rus askeri tesislerine saldırılar düzenlediğini belirtti.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de Suriye yönetimi ile yaşanan çatışmalara değinerek "Askerlerimize yönelecek olası bir saldırıda Soçi mutabakatı sınırları dışında da rejimi her yerde vuracağız. İdlib’de, rejim ve Ruslar ile yine rejimle birlikte hareket eden güçlerin çoğu saldırılarının, teröristleri değil, doğrudan sivil halkı hedef aldığı gerçeğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, basın toplantısı sırasında Erdoğan'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Kremlin, taraflara belirli yükümlülükler yükleyen Soçi mutabakatlarına bağlılığını koruyor. Özellikle Türk tarafı, İdlib'de yoğun şekilde konuşlanan terör örgütlerinin etkisiz hale gelmesini sağlamayı taahhüt etmişti. Rus tarafı, bu örgütlerin İdlib'den Suriye ordusuna ve Rus askeri tesislerine saldırılar düzenlediğini üzülerek ifade eder" ifadelerini kullandı.

'Putin ve Erdoğan İdlib'le ilgili yoğun temasların sürmesini kararlaştırdı'

İdlib'deki mevcut durumun kabul edilemez olduğunu ve Soçi mutabakatlarıyla aykırı düştüğünü kaydeden Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke temsilcilerinin bu soruna ilişkin yoğun temaslarına devam etmelerini kararlaştırdığını aktardı.

Peskov, "(Putin ve Erdoğan) İdlib'le ilgili konuları konuştular. Bölgede durum son derece gergin, endişe yaratmaya devam ediyor. Liderler, telefon görüşmesi sırasında iki ülke temsilcilerinin bu soruna ilişkin yoğun temaslarına devam etmelerini kararlaştırdı" diye konuştu.

'Suriye ordusu sivilleri değil, teröristleri vuruyor'

Peskov, Erdoğan'ın Rusya ve Suriye'ye yönelttiği sivillere yönelik saldırı düzenleme iddiası hakkında şunları söyledi: "İdlib'de Suriye ordusu tarafından gerçekleştirilen atımları ele alırsak, bu atımlar sivillere değil, teröristlere yönelik. Bunlar, teröristleri ve onların İdlib'den gerçekleştirdiği saldırganlık eylemlerini etkisiz hale getirme amacı taşıyor."