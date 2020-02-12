Akkuyu Nükleer Santrali'ne ait ilk ünite reaktör gövdesinin Rusya’da yapılan kaynak işleri tamamlandı

Atomenergomaş basın dairesi, şirket bünyesinde faaliyet gösteren Rostov bölgesindeki Atommaş Fabrikası’nda, Türkiye’de inşa edilen Akkuyu NGS’ye ait ilk ünite reaktör gövdesinin imalat çalışmalarının kilit aşamasının tamamlandığını bildirdi.

Açıklamada, “Fabrika uzmanları, sonlama derzinin kayak işlerini yaparak gövdenin iki yarısını tek bir ürün haline getirdi” ifadelerine yer verildi.

Kaynak çalışmalarının derz bölgesindeki ısının sürekli olarak 150 ile 300 derecede tutularak 10 gün boyunca devam ettiği belirtilen açıklamada, kaynak işlemleri tamamlandıktan sonra 320 ton ağırlığındaki reaktör gövdesinin vinç yardımıyla 2 gün boyunca ısıl işlemden geçirileceği fırına taşındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca tüm bu işlemlerden sonra uzmanların, radyografik kusur tespiti de dahil olmak üzere kaynak derzi ile ilgili tüm kontrol işlemlerini gerçekleştireceği vurgulandı.

Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.