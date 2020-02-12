Rus uzman: Rusya, Türkiye’nin kotasını kotasını artırmadan, Uzak Doğu Bölgesi’ndeki domates açığını kapatabilir

Rusya Ulusal Meyve Sebze Birliği Direktörü Mihail Gluşkov, koronavirüs nedeniyle sevkiyatı durdurulan Çin menşeili ürünleri ikame etmek için Türkiye’den Rusya’ya domates sevkiyatına yönelik kotanın arttırılmasının bir anlamı olmadığını ifade etti. Gluşkov’a göre, Çin’den oluşan açık, Türkiye’nin kotası arttırılmadan kapatılabilir.

Gluşkov, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan’ın Rusya’ya domates sevkiyatı için ek kota istedikleri ancak henüz bir cevap alamadıkları açıklamasını değerlendirdi.

Gluşkov, “Koronavirüs nedeniyle domates eksikliği yalnızca Uzak Doğu Bölgesi’nde var. Türkiye menşeili domatesler taşımacılık hizmetleri pahalıya geldiği için oraya gitmiyor. Bu nedenle Türkiye’den domates sevkiyatı ile oradaki açığın kapatılması konusunu birbiriyle ilişkilendirmek zor” dedi.

Avrupa’dan Rusya’ya domates sevkiyatının da başarılı şekilde artırılabileceğini ifade eden Gluşkov, Vietnam, Hindistan, Tayland gibi Rusya’nın Uzak Doğu Bölgesi’ne yakın bölgelerin de alternatifler arasında saydı.

‘Belirlenen 150 bin tonluk kotanın yaklaşık yüzde 98’i dolduruldu’

Gluşkov’a göre, belirlenen 150 bin tonluk kotanın yaklaşık yüzde 98’i dolduruldu.

Gluşkov, “Kota 2019 yılında iki katına çıkarıldı ve dolmuyor. Bu yüzden arttırılması neden gerekli anlamıyorum. Özellikle de Rusya’da sera domatesi üretimi geçen yıl yüzde 16 artmışken. Kotayı artırırsak, bu Rusya’nın Avrupa kıtasındaki topraklarına daha fazla sevkiyat yapılmasına yol açar. Buralarda da modern sera komplekslerimiz var ve Türk domatesleri ikame ediliyor” dedi.

Rusya, TSK tarafından Rus uçağının düşülmesinin ardından 1 Ocak 2016’da bazı Türk ürünlerine ambargo uygulamıştı. Ambargo 2016 sonbaharından sonra adım adım kaldırılmıştı. Domates yasağı ise Kasım 2017’ye kadar kalmıştı. Mayıs 2018’de 50 bin tonluk kota ile domates sevkiyatına izin vermişti. Kota daha sonra birkaç kez artırılmış ve en son geçen yıl baharda 150 bin tona çıkarılmıştı. Rusya Tarım Bakanlığı ocakta kotanın 200 bin tona çıkarılmasını teklif etmişti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türk ihracatçıların Rusya’ya domates sevkiyatında zorluklarla karşılaştığını ifade etmişti. “İlişkiler İdlib nedeniyle bozuluyor” diyen Gürdoğan, gönderilen malların kota olmadığı gerekçesiyle geri döndüğünü belirtmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle Moskova, Uzak Doğu Bölgesi’nde Rusya-Çin sınırındaki geçiş noktalarını kapattı, yük taşımacılığı da durduruldu. Geçen hafta Rusya’nın en büyük perakende satış noktalarından Magnit, Çin’den meyve ve sebze sevkiyatının durduğunu duyurmuştu.

İdlib’deki gerginlikle ilgili Ankara; Şam ve Moskova’yı sivil noktalara ve Türk askerlere saldırıda bulunmakla suçluyor. Rusya ve Suriye ise bölgedeki gerginliğin nedeninin teröristler olduğunu belirtiyor.