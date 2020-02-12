Kayıt
18:51 12 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya bayrağı

    Rusya Savunma Bakanlığı: Türkiye'nin bölgeye yaptığı askeri sevkiyatlar İdlib'deki durumu zorlaştırıyor

    © AFP 2019 / ZACH GIBSON
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 1443
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104107/42/1041074210.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202002121041390861-rusya-savunma-bakanligi-turkiyeden-idlibe-yapilan-askeri-sevkiyatlar-idlibdeki-durumu-onemli/

    İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki mevcut durumun Ankara'nın bu bölgeyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklandığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'den bölgeye yapılan asker ve silah sevkiyatının İdlib'deki durumu önemli şekilde zorlaştırdığını vurguladı.

    İdlib'deki duruma ilişkin bir açıklama yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, gerilimin tırmanmasının nedeninin teröristlerin civardaki barışçıl bölgelere düzenlediği, Rusya ve Türkiye tarafından tespit edilen çok sayıda saldırı ile hükümet güçlerinin buna verdiği yanıtlar olduğunu ifade etti.

    © Sputnik / Антон Денисов
    Rus Dışişleri: İdlib'deki durumun nedeni Ankara'nın yükümlülüklerini kronik olarak yerine getirmemesi

    Bakanlık, "Suriye hükümet güçlerinin verdiği karşılıklardan canlı kalkan kullanarak korunan terör örgütlerinin İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki provokasyonları nedeniyle bugün sivil halk acı çekiyor. Türkiye-Suriye sınırı üzerinden gerilimi azaltma bölgesine silah ve mühimmat sevkiyatı yapılması ve Türk zırhlı araçları ile askerlerin İdlib'e girmesi durumu önemli derecede zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

    'Krizin ana nedeni Türkiye'nin ılımlı muhalifleri teröristlerden ayırmaması'

    Bakanlık, İdlib'deki krizin ana nedeninin, Türkiye'nin ılımlı muhalifleri bu bölgelerde varlık gösteren El Nusra ve Huraseddin örgütü üyesi teröristlerden ayırma yükümlülüklerini yerine getirmemesi olduğunu vurguladı. 

    'Acil kararlar alınmazsa Rusya ve Türkiye başarılı olabilir'

    Bununla birlikte, mutabık kalınmamış acil kararlar alınmaması halinde Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de olumlu sonuçlar elde edebileceğinin altını çizen bakanlık, "Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki ana görevi, Suriyelilerin barışçıl yaşama geri döndürülmesi için bu ülkedeki uluslararası terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasıydı ve hala daha böyle. Teröristlerin provokasyonlarına gelmeden ve mutabık kalınmamış acil kararlardan kaçınarak Rusya ve Türkiye'nin bu görevi başarıyla yerine getireceğinden eminiz" diye vurguladı. 

    'Erdoğan'ın sözleri gerçekle bağdaşmıyor'

    Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Suriye ordularının sivilleri hedef aldığına dair açıklamalarına da yanıt verdi.

    Erdoğan'ın sözlerinin gerçekle bağdaşmadığını kaydeden bakanlık, Rus askerlerinin ve Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin faaliyetlerinin yalnızca Soçi mutabakatları temelinde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

    AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib’de, rejim ve Ruslar ile yine rejimle birlikte hareket eden güçlerin çoğu saldırılarının, teröristleri değil, doğrudan sivil halkı hedef aldığı gerçeğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum" demişti.


    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler:
    TSK, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi, El Nusra, Suriye, Türkiye, İdlib, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    The Blonds'un tasarımcıları, farklı materyalleri, zincir ve kumaşları kullandıkları kıyafetleriyle ünlü.
    Maskeli modeller, New York Moda Haftası defilesine damga vurdu
    Karikatür
    'Benim almam gereken Nobel Barış Ödülü'nü başkasına verdiler' diyen Trump, Rusya’ya karşı 'süper hızlı' füzelerle övündü
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet