Rusya Savunma Bakanlığı: Türkiye'nin bölgeye yaptığı askeri sevkiyatlar İdlib'deki durumu zorlaştırıyor

İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki mevcut durumun Ankara'nın bu bölgeyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklandığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'den bölgeye yapılan asker ve silah sevkiyatının İdlib'deki durumu önemli şekilde zorlaştırdığını vurguladı.

İdlib'deki duruma ilişkin bir açıklama yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, gerilimin tırmanmasının nedeninin teröristlerin civardaki barışçıl bölgelere düzenlediği, Rusya ve Türkiye tarafından tespit edilen çok sayıda saldırı ile hükümet güçlerinin buna verdiği yanıtlar olduğunu ifade etti.

Bakanlık, "Suriye hükümet güçlerinin verdiği karşılıklardan canlı kalkan kullanarak korunan terör örgütlerinin İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki provokasyonları nedeniyle bugün sivil halk acı çekiyor. Türkiye-Suriye sınırı üzerinden gerilimi azaltma bölgesine silah ve mühimmat sevkiyatı yapılması ve Türk zırhlı araçları ile askerlerin İdlib'e girmesi durumu önemli derecede zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

'Krizin ana nedeni Türkiye'nin ılımlı muhalifleri teröristlerden ayırmaması'

Bakanlık, İdlib'deki krizin ana nedeninin, Türkiye'nin ılımlı muhalifleri bu bölgelerde varlık gösteren El Nusra ve Huraseddin örgütü üyesi teröristlerden ayırma yükümlülüklerini yerine getirmemesi olduğunu vurguladı.

'Acil kararlar alınmazsa Rusya ve Türkiye başarılı olabilir'

Bununla birlikte, mutabık kalınmamış acil kararlar alınmaması halinde Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de olumlu sonuçlar elde edebileceğinin altını çizen bakanlık, "Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki ana görevi, Suriyelilerin barışçıl yaşama geri döndürülmesi için bu ülkedeki uluslararası terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasıydı ve hala daha böyle. Teröristlerin provokasyonlarına gelmeden ve mutabık kalınmamış acil kararlardan kaçınarak Rusya ve Türkiye'nin bu görevi başarıyla yerine getireceğinden eminiz" diye vurguladı.

'Erdoğan'ın sözleri gerçekle bağdaşmıyor'

Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Suriye ordularının sivilleri hedef aldığına dair açıklamalarına da yanıt verdi.

Erdoğan'ın sözlerinin gerçekle bağdaşmadığını kaydeden bakanlık, Rus askerlerinin ve Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin faaliyetlerinin yalnızca Soçi mutabakatları temelinde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib’de, rejim ve Ruslar ile yine rejimle birlikte hareket eden güçlerin çoğu saldırılarının, teröristleri değil, doğrudan sivil halkı hedef aldığı gerçeğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum" demişti.



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