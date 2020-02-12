Rusya, İdlib hakkında paylaşım yapan ABD'nin, YPG'ye yaptığı silah yardımlarını hatırlattı: Takdiri size bırakıyoruz

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, İdlib ile ilgili paylaşım yapan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne, Türkiye'nin terör örgütü olarak olarak gördüğü YPG'ye verdiği desteği hatırlatarak cevap verdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiği; İdlib hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak 'NATO müttefiğimiz Türkiye'nin yanındayız' mesajı veren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG'ye yaptığı askeri yardımları hatırlatarak cevap verdi. ABD, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sırasında, harekatın durması için Türkiye'ye yönelik yaptırımları uygulamaya koymuştu.

ABD'den YPG'ye 200 milyon dolar yardım

ABD Savunma Bakanlığı, 2021 mali yılı bütçesi talebine ilişkin raporunda, savaş fonuna 69 milyar dolar ayrıldığı ortaya çıkmış ve ABD’nin desteklediği PYD için 200 milyon dolar ayrıldığı açıklanmıştı. Türkiye, YPG'yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.