Krakov’u kurtaran Sovyet casusu Aleksey Botyan 104 yaşında hayatını kaybetti

Sovyet casusu Aleksey Botyan, İkinci Dünya Savaşı başladığında, Botyan ilk önce Polonya ordusu saflarında uçaksavar güçleri arasında savaştı. Polonya yenildikten sonra Botyan’ın görev yaptığı birlik, Kızıl Ordu’ya teslim oldu. Botyan böylece Sovyet vatandaşlığı aldı.

Büyük Vatan Savaşı’nın başlamasının ardından Botyan, istihbarat okuluna girdi, burada Nazilerin işgal ettiği topraklara gönderilmek üzere eğitim aldı. Botyan Ocak 1945’te Nazilerin Polonya’daki Dunajec nehri üzerindeki barajı patlatma planlarını öğrendi ve bu plan için kullanılacak mühimmat deposunun patlatılmasına yönelik operasyonda yer aldı. Botyan’ın ekibi, depoyu patlayıp Nazilerin planlarını bozdu.

Botyan’ın böylece Polonya’nın Krakov kentini kurtarmayı başardığı düşünülüyor.

Rusya Devlet Başkanı’nın talimatıyla 2007 yılında Botyan’a Krakov’un kurtarılması operasyonundaki görevi nedeniyle ‘Rusya’nın Kahramanı’ unvanı verildi.

Botyan, pazartesi günü doğum gününü kutlamıştı.