Peskov: İdlib'de çatışma yaşanmıyor, terörle mücadele ediliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye ordusunun İdlib'de terörle mücadele ettiğini söyledi. Peskov, henüz ABD'nin İdlib'deki duruma doğrudan müdahale ettiğini söyleyemeyeceklerini de kaydetti.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Rusya'nın İdlib'deki durumu bir çatışma olarak değil, Suriye ordusunun kendi topraklarında yürüttüğü terörle mücadele olarak gördüğünü ifade etti.

Peskov, "Burada bir çatışma söz konusu değil, Soçi mutabakatı ve tarafların bu belgeye istinaden üstlendikleri yükümlülükler yerine getiriliyor. Ayrıca burada her şeyden önce Suriye ordusunun kendi topraklarında yürüttüğü terörle mücadele söz konusu" dedi.

Ankara ile Washington'un İdlib'deki gelişmelerle ilgili temaslarını ve Moskova'nın İdlib'deki duruma müdahalenin ne gibi sonuçlar beklediğini yorumlayan Peskov, "Henüz ABD'nin doğrudan müdahale bulunduğunu söyleyemeyiz" yanıtını verdi.