Rusya, Budapeşte Kuşatması'nın 75. yıldönümünde bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı

Sovyetler Birliği ordusunun Macaristan taarruzu ve ülkenin başkenti Budapeşte’nin kuşatılması Nazilerin yenilgiye uğratılmasında bir dönüm noktası oldu. Budapeşte Kuşatması'nın sona ermesinin 75. yıldönümünde Rusya, savaşa dair bazı belgeler ve fotoğrafların gizliliğini kaldırdı.