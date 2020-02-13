Rusya, Budapeşte Kuşatması'nın 75. yıldönümünde bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Şubat 1945’te sona eren Kızıl Ordu’nun zaferiyle sonuçlanan Budapeşte Kuşatması'na dair bazı arşiv belgelerinin gizliliğini kaldırdı.
Bakanlık, belgeleri tarihi gerçeklerin muhafaza edilmesinin yanı sıra tarihin çarpıtılması ve İkinci Dünya Savaşı’nın neticelerinin değiştirilmesinin önüne geçmek amacıyla yayınladığını bildirdi.
Açılan arşivde Nazilerin savaş mahkumları ve sivillere yaklaşımına dair belgeler yer alıyor. Ayrıca Nazilerin Szeget kentindeki Yahudi nüfusa yönelik yaklaşımlarının anlatıldığı belgeler de bulunuyor.
Russia declassifies previously unseen papers and PHOTOS of pivotal 1945 recapture of 'fortress city' Budapest from Nazis— RT (@RT_com) February 13, 2020
MORE: https://t.co/qW9sTEDmHh pic.twitter.com/QThleJrGR9
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)