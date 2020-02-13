Rus Dışişleri’nden MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de Türk askerlerinin ölümünden Rusya ve Suriye hükümetini sorumlu tutmaya çalışan ve Rusya ile ilişkileri yeniden gözden geçirme çağrısında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.