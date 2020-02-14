'Lavrov ile Çavuşoğlu'nun Almanya'da bir araya gelmeleri bekleniyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Rus basınına konuşan bir kaynak, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde bir araya gelme olasılığı ile ilgili, "Böyle bir görüşme planı var" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 14-16 Şubat’ta Lavrov’un Rus heyetinin başkanı olarak Münih Güvenlik Konferansı’na katılacağını söylemişti.