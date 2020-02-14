Rusya Büyükelçiliği: Türkiye, Yerhov'a yönelik tehditler nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdı

Sputnik'e konuşan Kasimova, "Son dönemlerde durum gerçekten kötüye gitti ve bu bağlamda Türk makamları, elçiliğimizin talebi üzerine ek güvenlik önlemleri aldı" dedi.

Sosyal medya üzerinden Yerhov'u tehdit edenlerin sadece nefretlerini kustuklarını ve herhangi bir eylemde bulunacaklarını düşünmediklerini kaydeden Kasimova, "Ancak yine de bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor" diye ekledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Sputnik'e verdiği demeçte Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak sosyal medyada çılgınlık yaşandığını kaydederek "İstemeden bazı yorumları okuyacağım. 'Hayatınıza veda edin', 'Arkanızdan kimse ağlamayacak', 'Yanmanızın zamanı geldi' ve benzeri. Tüm bunlar 5 yıl önce de medya ve sosyal ağlarda yaşanmıştı. Sebep İdlib değil, Halep’ti. Sonuç? Uçak krizi ve Büyükelçi Karlov’un haince suikasta uğraması. Bu arada ben de doğrudan tehditler alıyorum. Gerçekten kimse geçmişten ders çıkarmıyor mu?" demişti.

Sputnik'e konuşan Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Yerhov'a yöneltilen tehditler nedeniyle Türk hükümetinin Rus diplomatların güvenliği için tüm önlemleri aldığını ifade etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, "Türk tarafının Rus Büyükelçi’nin güvenliğini sağlamak adına gereken tüm önlemleri aldığından şüphemiz yok" açıklamasını yapmıştı.

