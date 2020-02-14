Peskov: Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle İdlib’deki durumu görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda İdlib’deki gerilim ve koronavirüsle ilgili durumu ele aldığını belirtti.

Peskov yaptığı açıklamada, “İdlib’deki terörist grupların faaliyetlerinden kaynaklanan gergin duruma ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, küresel ekonomideki eğilimler üzerindeki potansiyel etkisi bağlamında koronavirüsle ilgili durum da ele alındı” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, FSB Başkanı Aleksandr Bortnikov, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin ve Rusya Devlet Başkanı’nın Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaşımdan Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey İvanov katıldı.

Meeting with permanent Security Council members: developments in Syria, problems of the spreading coronavirus in the world https://t.co/QEdFedr19u pic.twitter.com/C8YtBpnpVg — President of Russia (@KremlinRussia_E) February 14, 2020

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