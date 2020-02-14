Jirinovskiy, Sevgililer Günü'nde 'Aşk yok’ dedi

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Vladimir Jirinovskiy, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle aile içi şiddeti konuşan Jirinovskiy, tüm şarkıların aşka adandığını ve bunun da aşkın olmadığının kanıtı olduğunu söyledi:

"Neden tüm şarkılar aşk üzerine? Çünkü aşk yoktur. İşte bu yüzden herkes bu şarkıları söylüyor. Üzülüyorlar. Bayram. Aşk yok ama bayramı var."

Yeni evli çiftlerin ilk kavgalarının nedenlerine de değinen Jirinovskiy, "Her şey sadece bir ay iyi gittiği için buna 'balayı' adını vermişler. İlk çatışmanın nedeni paradır. Gelirin bir kısmını balayı seyahatine ayırıyorsunuz. İlk çatlak burada başlıyor" ifadelerini kullandı.

Jirinovskiy'e göre aile içi anlaşmazlığın nedenlerinden biri de eşlerden birinin beslediği ve partnerinin karşı olduğu evcil hayvanlar.

Eşler arasındaki sorunlar arasında, kıskançlık ve aile içi şiddeti de gösteren Jirinovskiy, böyle durumlarda hemen boşanma yolunun seçilmesinin doğru olmayacağını, eşlerin bir süre birbirinden ayrı kalmasının faydalı olacağını ifade etti.