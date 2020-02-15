Putin, ‘Rusya topraklarının devri yasaklansın’ teklifini değerlendirdi

Putin’in Rusya Anayasa Çalışma Grubu ile görüşmede, Rus tiyatro yönetmeni Vladimir Maşkov, ülke topraklarının devrinin yasak olduğunun anayasada ifade edilmesi gerektiğini belirterek, “Toprak verilemez, bu konuda görüşmeler bile yapılamaz” dedi.

Putin, Maşkov’un bu sözlerine yanıtında şöyle dedi: “Yine de bazı konularda partnerlerimizle görüşmelerimiz var. Ama bu fikri beğendim. Gelin hukukçulara talimat verelim, bu teklifi gereken şekilde ifade edilmesini isteyelim”.