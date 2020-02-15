Rus Dışişleri: Türkiye’den Rus diplomatların emniyetini sağlanmasını bekliyoruz

Münih Güvenlik Konferansı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya'nın Türk tarafının Rus diplomatların ve diğer vatandaşlarının emniyetini en güvenilir şekilde sağlayacağı düşüncesinde olduğunu ifade etti.

Moskova'nın Türkiye'deki Rus Büyükelçiliği çalışanlarına yönelik tehditler ile ilgili tutumunun ne olduğu sorusu karşısında Gruşko, "Güvenlik alanındaki durum bizi çok endişelendiriyor. Bir trajedi yaşadık ve Türk makamlarının diplomatik personelimizin ve diğer vatandaşlarımızın emniyetini en güvenilir şekilde sağlamak için gereken her şeyi yapacağını varsayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rus diplomat, "Bu durum tüm Rusya vatandaşları ile ilgili. Güvenlik alanındaki durumu dikkatli bir şekilde gözlemliyoruz. Bu konudan sorumlu olan özel bir departmanımız var ve biz, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde şu veya bu ülkedeki güvenlik alanında mevcut durum ile ilgili bilgilere düzenli olarak yer veriyoruz" diye konuştu.