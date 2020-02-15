Türkiye, İtalya ve Çin geçen yıl Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülkeler oldu

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır Muhafaza Dairesi’nin istatistiğine göre geçen yıl Rus turistlerin en yoğun olarak ziyaret ettikleri ülkeler Türkiye, İtalya ve Çin oldu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır Muhafaza Dairesi’nin sağladığı verilere göre geçen yıl Rusların en yoğun olarak ziyaret ettikleri turistik destinasyonlar Türkiye, İtalya ve Çin oldu.

Tatillerini yurt dışında geçirmeyi tercih eden Rusya vatandaşlarının sayısının bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak geçen yıl 18 milyon kişiye ulaştığı öğrenildi.

Rus turistlerin en çok Türkiye’ye (5.3 milyon ziyaret, 2018’e göre yüzde 17.7 artış), İtalya’ya (967 bin ziyaret, 2018’e göre yüzde 20 artış) ve Çin’e (930 bin ziyaret, 2018’e göre yüzde 26 artış) gitmeyi yeğlediği anlaşıldı.

FSB’nin sıralamasında dördüncü ülke Tayland (822.7 bin ziyaret, geçen yıla göre yüzde 3.5 azalma), beşinci ise İspanya (822 bin ziyaret, geçen yıla göre yüzde 5.3 artış) oldu.

Servisin sıraladığı ilk 10 ülke içinde ayrıca Almanya (755.6 bin kişi), Birleşik Arap Emirlikleri (755 bin kişi), Kıbrıs Rum Kesimi (665 bin kişi), Yunanistan (611.8 bin kişi) ve Tunus (552.1 bin kişi) yer aldı.

İlk 20’ye ise Vietnam, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Karadağ, Finlandiya, İsrail, Gürcistan, Avusturya ve Letonya girdi.