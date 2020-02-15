Rusya: Çavuşoğlu, Rus diplomatların güvenliği için tüm tedbirlerin alındığına dair güvence verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmede, Türkiye’deki Rus diplomatların güvenliğini sağlama yönünde gereken tüm tedbirlerin alındığına güvence verdiği belirtildi.

Münih Güvenlik Konferansı kapsamında gerçekleşen Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne yönelik gelen tehditler bağlamında, Türkiye tarafı, Rus diplomatik temsilcilik ve çalışanlarının güvenliğini sağlama yönünde gereken tüm tedbirlerin alındığına güvence verdi” dendi.

Açıklamada ayrıca bakanların, başta Suriye’deki krizin çözümü dahil Ortadoğu’daki durumu değerlendirdikleri aktarıldı.