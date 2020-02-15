Bogdanov: Erdoğan'ın 'Rusya Libya'daki savaşı en üst düzeyde yönetiyor' iddiası doğru değil

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'da Rus özel askeri şirketi temsilcilerinin olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile ilgili son açıklamalarına yanıt verdi.

Bogdanov, Erdoğan’ın Rusya’nın Rus özel askeri şirket temsilcileri aracılığıyla Libya’daki savaşı ‘en üst düzeyde’ yönettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bogdanov, gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna “Bu iddia doğru değil ve gerçeği yansıtmıyor” şeklinde yanıt verdi.