Lavrov: Rusya ve Türkiye'nin her konuda anlaşması gerekmiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Türkiye'nin çok iyi ilişkilere sahip olduğunu ancak bunun iki ülkenin her konuda anlaşması gerektiği anlamına gelmediğini söyledi.

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova ve Ankara'dan son günlerde gelen karşılıklı açıklamaları değerlendirdi.

Lavrov, "Türkiye'yle çok iyi ilişkilere sahibiz. Bu, her konuda anlaşmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Herhangi iki ülke arasındaki ilişkilerde her soruna ilişkin tam mutabakat olamayacağını düşünüyorum. Eğer tam mutabakat varsa, bu durum, mutabakatın oluşmasını sağlayan baskı unsurunu akıllara getirir" ifadelerini kullandı.