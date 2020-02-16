Moskova'da kilisede bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi yaralandı.

Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Irina Volk'un açıklamasına göre bu sabah Moskova'daki Aziz Nikolay Kilisesi'ne ayin sırasında giren bir saldırgan, iki kişiyi yaraladı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Volk, saldırganın 26 yaşında, Lipetsk kentinden gelen bir erkek olduğunu ve gözaltına alındığını belirtti.

Baş rahibin anlattıklarına göre saldırgan ilk olarak merkez sunağa koştu. Peder ve yardımcısı ne olduğunu sormak için gittiğinde bıçağını çıkararak birini bıçakladı. O esnada kilisedeki kişiler yardıma koştu ancak saldırgan kargaşa sırasında bir kişiyi daha yaraladı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.