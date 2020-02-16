Puşkov: AB, Rusya için kurduğu tuzağa kendi düştü

Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım politikasını eleştiren Rus Senatör Aleksey Puşkov, Rusya için tuzak kuran AB'nin kendi kurduğu tuzağa düştüğünü belirtti.

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptırımların Rusya ve Avrupa'ya hiçbir katkı sunmadığını söylemişti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Üyesi Aleksey Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Macron'un sözlerini değerlendirdi.

Puşkov, "Netleştirelim: Sonuç siyasi açıdan sıfır. Bu politikada ısrarcı olmanın anlamı yok. Avrupa Birliği de bu çıkmazdan nasıl çıkılacağını bilmiyor. Yani avcı, kendi kurduğu tuzağa düştü" ifadelerini kullandı.