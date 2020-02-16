Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Ülkelerimizin birbirilerine ihtiyacı var

Büyükelçi Aleksey Yerhov Rus Zvezda televizyonuna verdiği röportajda kendisine ve Rusya’ya yöneltilen tehdit ve hakaretlere değindi. Yerhov, öfke dolu söylemlerin Türk-Rus ilişkilerinin tüm yapısının tehdit altında kalmasına yol açabileceği uyarısında bulundu ve 'İki ülkenin birbirine ihtitacı var' dedi.

Kendisine ve Rusya’ya sürekli olarak yöneltilen tehdit ve hakaretlere değinen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, öfke, nefret, düşmanlık duygularını kışkırtan bu tür söylemlerin yarattığı atmosferin Türk-Rus ilişkilerinin tüm yapısının tehdit altında kalmasına yol açabileceği konusunda uyardı. Yerhov, iki ülkenin birbirine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rus Zvezda televizyonuna verdiği demeçte Türkiye’de kendisine ve Rusya’ya sürekli olarak yöneltilen tehdit ve hakaretlere değindi:

‘Askerlerinizin kafataslarından gökdelenler dikeceğiz’

“Tehditler konusunda daha önce yeterince konuşmuştuk, hatta en tiksindirici olanları yayınlamıştık. Dün akşam ve bu sabah en don düşenlerin arasında, ‘Askerlerinizin kafataslarından gökdelenler dikeceğiz’ ve ‘Akıttığınız her damla kan için bedel ödeyeceksiniz’ gibi ifadeler var. Ancak Rusya’nın dış temsilcilikleri ve genel olarak Rusya çevresindeki güvenlik konusu ile ilgili medya alanının son zamanlarda önemli ölçüde temizlendiğini hissediyoruz. Bunun kamunun konuya gösterdiği ilginin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Bunu yapanlara minnettarız, bu önemli.”

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‘Tehditlerin hedefi elçilik ya da büyükelçi değil, Rusya ve onu temsil eden herkes’

Bununla birlikte bu tür tehditlerin ciddiye alınmamasının mümkün olmadığını, zira bu durumda devletin bütününün söz konusu olduğunu söyleyen Yerhov, şöyle konuştu:

“Bazıları insanların içlerini boşaltıp yola devam edeceklerini söyleyecek, bazıları da bunun demokrasi olduğunu söyleyecek. Buna katılmamak mümkün değil. Aynı zamanda, bu tür eylemler kabul edilemez, zira elçilik ya da büyükelçi değil, Rusya ve onu temsil eden herkes söz konusu.”

‘Yazanlar, öfke ve nefretin zincirleme reaksiyonunun başladığının tam olarak farkında olmayabilir’

Çok iyi bir şekilde korunduğu için kendisi için fazla endişe duymadığını belirten Yerhov, sağlanan koruma için Türk makamlarına da teşekkür etti:

“Tehditler neden kabul edilemez? Çünkü Rusya'ya yönelik tehditler kendiliğinden kamu duygularının radikalleşmesinin etkenidir, zira okunuyor ve algılanıyor. Yazan kişiler, uygulamada tezahür bulabilecek yabancı düşmanlığı, öfke ve nefretin zincirleme reaksiyonunun başladığının tam olarak farkında olmayabilir. Birçok uzman, son günlerde ortaya çıkan bilgilendirme ve propaganda ortamının, beş yıl önceki durumu anımsattığını hatırlıyor ve biz, bunun nasıl sonuçlandığını da hatırlıyoruz.”

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‘Türk-Rus ilişkilerinin tüm yapısının tehdit altında kalmasına yol açabilir’

Rus diplomat, Rusya’nın tüm dış temsilcilik çalışanlarının korunmasının ve Türkiye’de sürekli olarak yaşayan Rusya vatandaşlarının tecrit edilmesinin mümkün olmadığı için olup bitenlerin çok önemli olduğuna vurgu yaptı:

“Bu konularda aşırı dikkat ve aşırı titizlik gerekli, halkların arasında öfke ve nefret, düşmanlık kışkırtılmamalı. Böyle bir atmosfer, Türk-Rus ilişkilerinin tüm yapısının tehdit altında kalmasına yol açabilir ve bu, ikili ilişkilerin geliştirilmesine önemli kişisel katkılarda bulunan başkanlarımızdan başlayarak, on binlerce insanın çabalarıyla özenle tesis edilen çok büyük ve önemli olan karşılıklı bağ sistemidir. Gelişimleri için önemli başarılar ve potansiyel mevcut. Ülkelerimizin birbirilerine ihtiyacı var, ülkelerimiz birbirilerine karşılıklı ilgi duyuyor ve biz, bu potansiyeli korumalı ve arttırmalıyız.”

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Türkiye’nin Rus diplomatik personelinin ve ülkedeki turistlerin güvenliğinin sağlanması konusunda yardım etmesini umduğunu açıklamıştı. Durumun tüm Rusya vatandaşları ile ilgili olduğunu vurgulayan bakanlık, güvenlik alanındaki durumun dikkatli bir şekilde gözlemlendiğini ve ilgili önerilerinin sürekli olarak güncellendiğini vurgulamıştı.