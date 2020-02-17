Putin’in çevirmenleri kendisi ile çalışmadan edindikleri deneyimleri paylaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çalışan çevirmenler, Rus liderinin kullandığı bazı ifadelerin çevirisi olmayan bir kelime oyunu olarak görülebileceğini anlattı.

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programına çıkan Putin’in çevirmenleri, Rus liderinin kullandığı bazı ifadelerin çevirisi olmayan bir kelime oyunu olarak kabul edilebileceğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Dil Destek Departmanı’nın danışmanı Aleksey Sadıkov, Putin’in kullandığı çevirisinde zorlandığı bir ifade örneği verdi:

‘İki arada bir derede kalmayacağız’

“Putin ‘İki arada bir derede kalmayacağız’ dedi. O zaman işe yeni başlamış çevirmendim, röportajı televizyonda gördüm ve ‘Çok şükür, bunu çevirmek zorunda kalmadım’ diye düşündüm. O zamanlar, on yıl önce bu bana çok zor gelmişti, şimdi bile zor.”

Putin’in bazen uzmanların akıllarına durgunluk getirebilecek beklenmedik ifadeleri dile getirdiğini söyleyen Sadıkov, Rus liderin 2017’de düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda konuşma yaparken toplananlara şaka yapmak amacıyla, komutanın askerlerine verdiği emre benzer şekilde ‘Rahat’ diye seslendiğini hatırladı:

“Bu gerçekten de beklenmedik bir andı, hiç kimse onu öngöremezdi. O zaman gerekli alternatif yarım saniyede aklıma gelmişti, daha sonra sözlüğe bakarak kontrol etmiştim. Bu çevirmenin tahmin ettiği bir şey, zira o zaman bu terimi hatırlayamamıştım.”

'Donbass boş vagon yollamaz'

Departmanın üçüncü sekreteri Natalya Krasavina ise, Putin’in ‘Donbas boş (kömürsüz) tren göndermez’ şeklinde bir eski Ukrayna atasözünü kullandığını hatırladı ve bu ifadenin çevirmenler arasında uzun tartışmalara yol açtığını, sonunda ise ‘Donbass saçmalamaz’ şeklinde çevrildiğini anlattı.