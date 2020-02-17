Lavrov: Rus ve Türk askeri yetkililer İdlib konusunda devamlı iletişim halindeler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve Türk askeri yetkililerin Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumla ilintili olarak devamlı iletişim halinde olduklarını ve birbirleriyle karşılıklı anlayış içinde olduklarını belirtti.

Lavrov, "Suriye'nin İdlib bölgesinde sahada bulunan Rus ve Türk askeri temsilciler sürekli iletişim halindeler, durum değişikliklerini inceleyip değerlendiriyorlar" dedi ve ekledi: "Hem kendi askeri temsilcilerimizden hem de Türk askeri temsilcilerden duyduğumuza göre birbirleriyle tamamen anlayış içerisindeler."

Rusya Dışişleri Bakanı, "Umuyorum ki Rusya ve Türkiye devlet başkanları arasında varılmış olan anlaşmalar temelinde gerilimin dindirilmesine olanak verecek fikirler ortaya koyabilirler" diye devam etti.