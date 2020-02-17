Lavrov: ABD yönetimi, Avrupa, Asya ve Pasifik Okyanusu'na füze konuşlandırmak için zemin hazırlıyor

Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmesinin ardından yürütülen moratoryum çabalarına ilişkin konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in moratoryum çağrısı yaptığı isimlerden sadece Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu çağrıyı dikkate aldığını ve diyaloğa ilgi duyduğunu belirttiğini anımsatan Lavrov, bu konuları Fransızlarla elbette konuşacaklarının altını çizdi.

Fransızlarla çalışmalarının yeterli olmayacağını ve somut çözümler üzerinde anlaşma yapılabilmesi için ABD'nin de katıldığı çok taraflı müzakereler yapılması gerektiğini kaydeden Lavrov, INF'yi bozan ABD'nin bir zamanlar yasaklı olan bu silahları Avrupa ve özellikle de Asya'da konuşlandırmak için şu anda aktif olarak zemin hazırladığını vurguladı. Lavrov, ABD'nin bunu gizlemediğini ve Japonya, Güney Kore, Pasifik Okyanusu'ndaki adalara füze konuşlandırılmasının ele alındığını ifade etti.

2 Şubat 2019'da ABD, INF'den resmen çekildiğini duyurmuştu.

3 Temmuz 2019'da ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, INF'in askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırmıştı.

Daha sonra Vladimir Putin, NATO ve Avrupa ülkelerine moratoryum çağrısı yapmıştı.

Gorbaçov ve Reagan 1987'de imzalamıştı

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.