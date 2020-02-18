Rus Be-200, Türkiye'deki amfibi uçak ihalesine girecek

Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAK) çatısı altında faaliyet gösteren Beriyev Uçak Şirketi’nin CEO’su Yuriy Grudinin, Türkiye’nin 4 adet amfibi uçağı için açtığı ihaleye Be-200 amfibi uçağı ile katılacaklarını duyurdu.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Ekonomik Politika, Sanayi, Yenilikçi Kalkınma ve Girişimcilik Komitesi nezdinde faaliyet gösteren Havacılık Sanayi Uzman Konseyi’nin toplantısında konuşan Beriyev Uçak Şirketi’nin CEO’su Yuriy Grudinin, "Türkiye, 4 adet jet amfibi uçağı için ihale duyurdu. Jet amfibi uçağı sadece Beriyev Uçak Şirketi’nde var" diye açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli beraberinde Savunma Sanayii Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü uygulayıcı ekiplerinden oluşan heyet ile geçen eylül ayında Rusya’nın Taganrog kentinde Be-200 uçaklarını incelemişti.

Daha sonra Birleşik Uçak Şirketi’nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin sadece yangın söndürmek için değil, felaketlerin yaşandığı bölgelerde yardım sağlama, denizde arama kurtarma, çevre gözlemleme ve diğer önemli görevleri yerine getirmek için de Rus amfibi uçağı ile ilgilendiği belirtilmişti.

Be-200 amfibi uçağı, yangın söndürme, afet bölgelerine acil yardım ulaştırma, suda arama kurtarma çalışmaları, ambulans ve yük taşıma gibi maksatlar için geliştirildi.