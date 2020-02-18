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16:03 18 Şubat 2020
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    Rusya’da kış gelmiyor, hayvanlar kış uykularından erken uyanıyor

    © AFP 2019 / OLGA MALTSEVA
    Rusya
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    Rusya’da bu yıl kış adeta gelmek bilmezken, başkent Moskova’da son 130 yılın en sıcak aralık ayı yaşandı. Ülkede hayvanlar kış uykularından erken uyandı.

    Rusya’nın başkenti Moskova’da hava sıcaklığı, rekor seviyeye ulaştı, kentte son 130 yılın en sıcak aralık ayı yaşandı.

    Yılbaşında da kar görmeyen başkentte, kış atmosferi yaratmak isteyen yetkililer tatil günlerinde yapay kar getirdi. Geçmiş kışlarda ise tam tersi bir durum gözleniyor, yetkililer sokaklardaki karı temizlemek için uğraş veriyordu.

    Karın eksikliğinin yanı sıra başkent kışının olmazsa olmazlarından, Moskova Nehri üzerinde oluşan kalın buz tabakası da kendini göstermedi. Nehir neredeyse hiç buz tutmadı. Nehrin kıyılarında da ancak belli başlı noktalarda kar görülüyor. Şubat ayının ortalarındaki hava sıcaklığı ise yılın bu zamanlarında görülen olağan sıcaklıktan çok farklı olarak +2 santigrat derece.

    © AFP 2019 / MAKSIM DYOMINOV
    Sıcak hava Rusya'nın doğusunu etkiliyor: 50'den fazla ayı köyü istila etti
    Meteoroloji uzmanları da sıcaklığın normalin üstünde olduğunu savunuyor.

    Fobos Meteoroloji Merkezi’nden Yelena Volosyuk, Hava sıcaklıkları yaklaşık 140 yıl önce kaydedilmeye başlandı ve bu yıl ocak ayında genel ortalamadan 6 derece daha yüksek bir hava sıcaklığı vardı. Bu, Moskova’da hiç görmediğimiz bir şey” dedi.

    ‘İnsanlar ormanların yüzde 40’ından fazlasına zarar verdi’

    Sıcaklık yalnızca Moskova’da değil, Rusya’nın her yerinde normalin üzerinde seyretti. Ülkenin dört bir yanında, kirpi ve ayılar da dahil olmak üzere, hayvanlar kış uykusundan erken uyanıyor. Bitkilerin erken çiçek açtığı, kene ve sivrisineklerin dahi kendilerini gösterdiği belirtiliyor. Bu duruma da neden olarak havalardaki ani değişiklikler ve küresel ısınma gösteriliyor.  

    Rusya Bilimler Akademisi’nden Viktor Danilov-Danilyan, CGTN’e yaptığı açıklamada, insanlığın dünya ormanlarının yüzde 40’ından fazlasına zarar verdiğini, bunun da küresel ısınmaya yol açtığını ifade etti.

    Hayvanat bahçesindeki dağsıçanları erken uyandı

    St. Petersburg’daki Leningrad Hayvanat Bahçesi ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, baharın erken gelmesi nedeniyle dağsıçanlarının uykularından uyandığını bildirdi. Açıklamaya göre, dağsıçanları kış uykularından geçen yıl mart sonunda, bir önceki yıl ise nisan başında uyanmıştı.

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    Зимы не будет – в Ленинградском зоопарке проснулись сурки. ⠀ Главные «метеорологи» зоопарка вышли из зимней спячки. Сотрудники обнаружили двух степных сурков, Ижорика и Августину, вне своего укрытия, трое их детенышей из домика еще не выглядывали. ⠀ Обычно весна в Петербурге наступает значительно позже, поэтому такое раннее пробуждение не свойственно обитателям Ленинградского зоопарка. Для сравнения, в прошлом году сурки вышли из спячки в конце марта, а в позапрошлом грызуны покинули норку лишь в начале апреля. ⠀ Приходите погулять по весеннему зоопарку в середине февраля! ⠀ Смотреть со звуком и до конца😉

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    Etiketler:
    Kış uykusu, İklim değişikliği, Küresel ısınma, Moskova, Kar, Kış, Rusya, Hava sıcaklığı
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