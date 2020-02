Rusya’da kış gelmiyor, hayvanlar kış uykularından erken uyanıyor

View this post on Instagram

Зимы не будет – в Ленинградском зоопарке проснулись сурки. ⠀ Главные «метеорологи» зоопарка вышли из зимней спячки. Сотрудники обнаружили двух степных сурков, Ижорика и Августину, вне своего укрытия, трое их детенышей из домика еще не выглядывали. ⠀ Обычно весна в Петербурге наступает значительно позже, поэтому такое раннее пробуждение не свойственно обитателям Ленинградского зоопарка. Для сравнения, в прошлом году сурки вышли из спячки в конце марта, а в позапрошлом грызуны покинули норку лишь в начале апреля. ⠀ Приходите погулять по весеннему зоопарку в середине февраля! ⠀ Смотреть со звуком и до конца😉