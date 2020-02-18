Kremlin: Donbass’taki çatışmanın neden ve detaylarını açıklığa kavuşturmayı umarız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus yetkililerin bugün Ukraynalı askerler ve Donbass’taki direnişçiler arasında çıkan çatışmanın tüm detaylarını bilmediklerini açıkladı ve çatışmanın sorumluluğunun Moskova’ya yüklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Ukraynalı askerler ve Donbass’taki direnişçiler arasında bugün çıkan silahlı çatışmayı soran basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, Kremlin yetkililerinin çatışmanın tüm detaylarını bilmediklerini belirtti.

‘Her iki taraftan verilen kayıplar için üzgünüz’

“Lugansk Cumhuriyeti ile Ukrayna silahlı kuvvetleri arasındaki sınırda bu sabah erken saatlerde çatışma olduğu yönündeki bilgileri gerçekten de gördük” diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu çatışmanın detaylarını bilmiyoruz. Çatışmayı neyin tetiklediğini bilmiyoruz. Her iki taraftan kayıplar olduğu yönündeki haberleri okuduk, bu konuda üzüntülerimizi dile getiriyoruz. Bir takım sonuçlar çıkarmadan önce olayın detaylarının açıklığa kavuşacağını umuyoruz.”

Peskov, ‘Kremlin’in direnişçiler üzerinde etkisi olduğu için Donbass’taki olaydan Moskova’nın da sorumlu olduğu denebilir mi’ sorusu karşısındaysa şu yanıtı verdi:

“Hayır, bu kesinlikle yanlış bir ifade. Konu bu şekilde algılanmamalı.”

Ukrayna: Karşı taraf sınır çizgisini geçmeye çalıştı

Bu sabah Ukrayna ordusu, Donbass’taki sınır çizgisinde çatışma çıktığını duyurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri operasyon merkezinden yapılan açıklamada, yasadışı silahlı örgütlerin ‘yoğun bir taarruz başlatarak sınır çizgisinden geçme girişiminde bulunduğu’ ileri sürüldü.

Kiev’den gelen bilgiye göre Lugansk bölgesinde yer alan Novotoşkovskoe, Orehovo, Krımskoe, Hutor Volnıy yerleşimlerinin yakınlarında yaşanan çatışmalar sona erdi, bir Ukraynalı asker hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı.

Merkezden yapılan açıklamada, “Ordu birlikleri karşı tarafa uygun yanıt verdi ve durumu tamamen kontrol altında tuttu” denildi. Karşı taraftan bir kişinin öldüğü, 5 kişinin de ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, “Karşı taraf ateşkes talep etti. Ukraynalı savunucuların mevzileri korundu” ifadeleri yer aldı.

Lugansk: Ukraynalı askerler milislerimizin mevzilerini ele geçirmeye çalıştı

Diğer yandan Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti yetkilileri, Ukrayna ordusunun Golubovskoe yerleşiminin bulunduğu bölgedeki Lugansk milislerinin mevzilerini ele geçirmeye çalışması sorasında mayın patlaması sonucu 2 askerin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını öne sürdü.

Zelenskiy Ulusal Güvenlik Konseyi’ni topladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbass’taki Ukraynalı askerlerin mevzilerine yapılan saldırı nedeniyle Ulusal Güvenlik Konseyi’nin toplanıp Ukrayna’nın atacağı adımları görüşeceğini duyurdu.

Açıklamayı Twitter hesabından yapan Zelenskiy, şu ifadeleri kulandı:

“Bugün Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi’ni topluyoruz. Atılacak adımları görüşüp kararlar vereceğiz. Savaşı sona erdirme ve uluslararası anlaşmalara bağlı kalma rotamız değişmedi. Aynı şekilde Ukrayna'ya karşı silahlı saldırganlığın herhangi bir tezahürüne karşı koyma kararlılığımız da değişmedi.”